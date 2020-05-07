Отдел информации 17:02

Работники старше 65 лет не будут допускаться к работе. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал зампред ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов. Мамедов отметил, что поскольку карантинный режим продлен до 31 мая все рекомендации и поручения Оперативного штаба будут соблюдаться: «Поскольку согласно решению, гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома, работники метро этой возрастной категории тоже не будут привлекаться к работе». Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов сказал, что в случае несоблюдения социальной дистанции инфицирование коронавирусом может возрасти, метро снова может закрыться.

* * * 17:44 «Материальный ущерб, понесенный Бакинским метрополитеном в период карантина, еще не установлен», - сказал председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов. По его словам, число пассажиров, не перевезенных в период карантина, установлен: «Но понесенный ущерб пока не рассчитан в денежных средствах. Могу сказать, что с момента закрытия и по настоящее время метро, в среднем, упустило перевозку 29 миллионов пассажиров». * * * 17:33 «Штрафование за отсутствие медицинских масок не входит в полномочия Бакметрополитена», - заявил председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов. Он отметил, что в случае принятия решения, штрафовать пассажиров будут сотрудники полиции метрополитена. «Почему гражданин не должен носить медицинскую маску? Мы уже делали предупреждения в связи с этим», - сказал Заур Гусейнов. З.Гусейнов добавил, что в 17 из 25 станций метро есть аптеки: «В остальных будет организована мобильная продажа масок. Мы попросили, чтобы аптеки открывались в 6 утра».

* * * 17:30 «В метро ежедневно будет проводиться дезинфекция», - сказал председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов. Он отметил, что санитарные работы будут проводиться и в депо, и в поездах. По его словам, дезинфекция будет проводиться чаще трех раз в день. «Подземные пассажироперевозки растут изо дня в день. В рабочие дни перевозится 800 тысяч, в нерабочие - 600 тысяч, а по субботам и воскресеньям 450 тысяч пассажиров. То есть в среднем перевозится 650 тысяч пассажиров. За первый месяц этого года перевезено 39 миллионов пассажиров», - сказал Гусейнов. * * * 17:25 «Пассажиры метро будут обязаны носить маски», заявил председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов. З.Гусейнов сказал, что за соблюдением данного требования будут следить сотрудники полиции и метрополитена: «Соблюдение социальной дистанции важно. Для этого будут использованы указательные знаки. Тем не менее, соблюдение социальной дистанции все же зависит от пассажиров».