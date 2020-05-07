Турция закрыла свой валютный рынок для Citigroup, BNP Paribas и UBS

Правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить транзакции в лирах после того, как 7 мая курс турецкой валюты к доллару упал до рекордно низкого уровня — почти 7,3 лиры за доллар. Об этом заявило турецкое Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK).

Управление объяснило свое решение тем, что эти три банка не смогли выполнить свои обязательства по транзакциям в лире с турецкими банками в установленный срок, пишет «Коммерсант».

Ранее агентство Anadolu сообщало, что регулятор собирается предпринять такой шаг из-за «манипулятивной атаки» неназванных лондонских банков на лиру.

С начала года курс лиры к доллару снизился на 18%, на него негативно влияет распространение в стране пандемии COVID-19: в Турции уже больше 130 тысяч заболевших. Ранее BDDK ввело ограничения по сумме в лирах, которые турецкие банки могут предоставить в распоряжение иностранных банков и инвесторов.