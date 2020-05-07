Лукашенко: Через месяц обязательно забудем про коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в правильности избранного пути борьбы с распространением коронавируса, заверив, что во время парада 9 мая будут соблюдены все меры безопасности.

«Мы избрали свой путь. Мы не ввели чрезвычайное положение... Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет», – цитирует БелТА Лукашенко.

Глава государства уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции.

«Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется», - добавил президент.

В Беларуси по состоянию на 7 мая умерли 116 человек с COVID-19, зарегистрированы 20 168 человек с положительным тестом на коронавирус (на 6 мая 19 255). Прирост за сутки составил 913 человек.