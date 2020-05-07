Норвегия идет на крайние меры из-за цен на нефть

Объем фонда составляет $1 трлн, он формируется из нефтяных доходов. По словам главы Банка Норвегии Ойстена Олсена, механизм продажи активов дает "пространство для маневра" на фоне экономического кризиса, передает ТАСС.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший государственный фонд в мире, впервые в истории будет вынужден продавать активы для того, чтобы покрыть дефицит бюджета из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.

Норвежское правительство ранее объявило, что дефицит бюджета в этом году может составить $20 млрд из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничительных мер.

Фонд пока еще не давал оценок по величине своего дохода в текущем году, однако ожидает, что он снизится из-за того, что компании, в которые он инвестирует, сокращают дивиденды. В 2019 году доход фонда составил около $23,6 млрд.

Фонд основан в 1990 году и формируется из нефтяных сверхдоходов. Из расчета на каждого норвежца в фонде находится 190 тысяч долларов. Организации принадлежат около полутора процентов всех акций в мире. В начале апреля она понесла убытки в размере 113 миллиардов долларов из-за обрушения стоимости акций.