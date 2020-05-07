В Грузии назначение Саакашвили в Украине назвали недружественным жестом

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины является недружественным жестом со стороны Киева, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

"Думаю, говорить об этом человеке является лишним. Он осужден, разыскивается и назначается на государственную должность. Это недружественный жест. Мы на это отреагируем с послом, однако сотрудничество продолжится", - сказал Давиташвили, отметив, что Грузия не вмешивается в дела Украины, а лишь выражает свою сердечную боль.

"Мы не говорим о юридическом решении, мы не вмешиваемся в это. Это их суверенное решение, так же как и решения Грузии. Мы с болью в сердце отметили решение дружественной страны, которое с моральной точки зрения является неправильным", - добавил министр.