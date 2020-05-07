Coca Cola Азербайджан создает возможности для развития студентов SABAH
В рамках сотрудничества, достигнутого между Министерством образования Азербайджана, проектом групп SABAH и компанией Coca-Cola, студенты, получающие образование в группах SABAH, могут воспользоваться рядом возможностей, созданных компанией для профессионального и личностного роста.
Представителями руководства Coca-Cola из Турции, Азербайджана, Кавказа и Средней Азии для студентов SABAH предусматривается проведение вебинаров на разные темы, а также для студентов, обучающихся в сфере экономики и бизнеса, поддержка развития карьеры, ознакомление с различными профессиональными сферами, бизнес-исследования с участием студентов, профессиональная менторская поддержка при подготовке курсовых и дипломных работ.
Кроме того, студенты SABAH могут проходить стажировку в компании и получить возможность участвовать в различных внеурочных мероприятиях по развитию, организованных совместно с Coca Cola Азербайджан.
Первая онлайн-встреча со студентами в рамках сотрудничества на тему «Как подготовиться к карьере мечты?» была проведена 7 мая. Депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде, высоко оценив пользу этой инициативы для студентов, поблагодарил компанию Coca-Cola, а также подчеркнул важность такой возможности для подготовки студентов к карьерному росту в ситуации, когда все работают из дома.
Лектор вебинара на тему «Как подготовиться к карьере мечты?», главный директор Coca-Cola по Кавказу и Средней Азии Эсэр Севиндж Манав, приветствуя студентов SABAH, отметила важность развития молодежи для компании.
«Многие годы Coca-Cola поддерживает проекты по развитию молодежи в различных сферах, и эти проекты проводятся в формате партнерства с Министерством образования и Министерством молодежи и спорта. В условиях распространения во всем мире пандемии, несмотря на возникшие перерывы в работе как учебных заведений, так и частного сектора, мы решили продолжить поддержку молодежи. Надеемся, что онлайн-сотрудничество, начатое нами с группами SABAH, поможет азербайджанским студентам в построении их дальнейшей карьеры».
Группы SABAH организованы по инициативе Министерства образования с 2014-2015 учебного года, с целью повышения уровня образования, а также создания атмосферы новаторства в государственных учебных заведениях, состоят из высокообразованных, талантливых и способных студентов различных специальностей. Эти группы на данный момент охватывают более 2 400 студентов из 11 вузов, обучающихся по 36 специальностям.