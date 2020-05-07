Coca Cola Азербайджан создает возможности для развития студентов SABAH

В рамках сотрудничества, достигнутого между Министерством образования Азербайджана, проектом групп SABAH и компанией Coca-Cola, студенты, получающие образование в группах SABAH, могут воспользоваться рядом возможностей, созданных компанией для профессионального и личностного роста.

Представителями руководства Coca-Cola из Турции, Азербайджана, Кавказа и Средней Азии для студентов SABAH предусматривается проведение вебинаров на разные темы, а также для студентов, обучающихся в сфере экономики и бизнеса, поддержка развития карьеры, ознакомление с различными профессиональными сферами, бизнес-исследования с участием студентов, профессиональная менторская поддержка при подготовке курсовых и дипломных работ.

Кроме того, студенты SABAH могут проходить стажировку в компании и получить возможность участвовать в различных внеурочных мероприятиях по развитию, организованных совместно с Coca Cola Азербайджан.

Первая онлайн-встреча со студентами в рамках сотрудничества на тему «Как подготовиться к карьере мечты?» была проведена 7 мая. Депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде, высоко оценив пользу этой инициативы для студентов, поблагодарил компанию Coca-Cola, а также подчеркнул важность такой возможности для подготовки студентов к карьерному росту в ситуации, когда все работают из дома.

Лектор вебинара на тему «Как подготовиться к карьере мечты?», главный директор Coca-Cola по Кавказу и Средней Азии Эсэр Севиндж Манав, приветствуя студентов SABAH, отметила важность развития молодежи для компании.