Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что у нее нет иного выбора, кроме как пойти на экстраординарные меры в борьбе с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Регулятор лоббирует запуск масштабной программы по спасению европейских экономик, однако этому воспротивились власти Германии, чей Верховный суд обвинил ЕЦБ в превышении полномочий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выступая на онлайн-конференции с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, Лагард заявила, что нынешние обстоятельства являются исключительными, а потому «необходимо принять все возможные меры, чтобы выдержать экономический шок и самый беспрецедентный экономический кризис в мирное время».

Георгиева высоко оценила усилия ЕЦБ по преодолению кризиса, отметив, что сейчас политики должны бросить свои усилия на спасение экономики. «Лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации — это учиться вместе, сотрудничать еще теснее. Сильные страны должны делать больше, чтобы помочь слабым», — заявила глава МВФ. Однако не все страны блока согласны с таким подходом.