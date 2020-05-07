В Госкомтаможни обсудили внешнюю торговлю и влияние пандемии коронавируса фото
В Государственном таможенном комитете состоялось онлайн-заседание по мерам, реализуемым в рамках индикатора "Ведение внешней торговли", призванного улучшить бизнес-среду и позиции Азербайджана в международных рейтингах, сообщает пресс-служба Госокмтаможни.
В заседании приняли участие первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов, заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов и начальники соответствующих управлений.
Выступивший на заседании зампред Госкомтаможни Исмаил Гусейнов отметил, что коронавирусная пандемия оказала негативное влияние на мировую экономику. Влияние коронавируса также привело к снижению торгового оборота. Несмотря на это, в результате гибкой и адекватной реакции президента Ильхама Алиева на события, ущерб от пандемии в стране сведен к минимуму, приняты превентивные меры. Именно благодаря этому азербайджанская модель приводится в пример другим странам мира.
«В результате реализации президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегии устойчивого экономического развития в нашей стране достигнута макроэкономическая стабильность и устойчивость. Успешные реформы, проводимые в последние годы во всех сферах, в том числе в таможенной системе, создали благоприятную бизнес-среду, облегчили международную торговлю, упростили таможенные процедуры, повысили уровень жизни граждан и так далее",- подчеркнул он.
Первый заместитель председателя комитета также отметил, что импортно-экспортные операции и транзитные грузоперевозки осуществляются беспрепятственно, несмотря на то, что в связи с коронавирусом временно ограничено движение пассажиров и легковых транспортных средств. Таможенники, проявляющие самоотверженность в борьбе с пандемией, продолжают свою деятельность в усиленном режиме.
«Важно проведение соответствующей работы по оптимизации документооборота по импортно-экспортным операциям и сокращения затрачиваемого ими времени на их оформление. Нами даны конкретные поручения по активизации привлечения предпринимателей к тренингам, в том числе онлайн-семинарам по законодательству и правилам администрирования»,- сказал он.
Затем Исмаил Гусейнов отметил необходимость расширения сферы деятельности системы "зеленого коридора" с целью дальнейшего совершенствования бизнес-среды и постоянного улучшения позиций Азербайджана в международных рейтингах.