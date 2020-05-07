Отдел информации 18:37

В Государственном таможенном комитете состоялось онлайн-заседание по мерам, реализуемым в рамках индикатора "Ведение внешней торговли", призванного улучшить бизнес-среду и позиции Азербайджана в международных рейтингах, сообщает пресс-служба Госокмтаможни. В заседании приняли участие первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов, заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов и начальники соответствующих управлений.

Выступивший на заседании зампред Госкомтаможни Исмаил Гусейнов отметил, что коронавирусная пандемия оказала негативное влияние на мировую экономику. Влияние коронавируса также привело к снижению торгового оборота. Несмотря на это, в результате гибкой и адекватной реакции президента Ильхама Алиева на события, ущерб от пандемии в стране сведен к минимуму, приняты превентивные меры. Именно благодаря этому азербайджанская модель приводится в пример другим странам мира. «В результате реализации президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегии устойчивого экономического развития в нашей стране достигнута макроэкономическая стабильность и устойчивость. Успешные реформы, проводимые в последние годы во всех сферах, в том числе в таможенной системе, создали благоприятную бизнес-среду, облегчили международную торговлю, упростили таможенные процедуры, повысили уровень жизни граждан и так далее",- подчеркнул он.