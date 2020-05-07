Согласно информации, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что директор центра Джалал Магеррамов, зарегистрировавшись в качестве физического лица вместо юридического, занимался предпринимательской деятельностью и заключил трудовые договора с 12 учителями-репетиторами с установлением месячной зарплаты в 250 манатов.

Проведена проверка обращения, поступившего в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, в связи с незаконными действиями должностных лиц учебного центра Jalal-I, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие выявило основания для подозрения в том, что студенты, обучающиеся в центре, оплачивали обучение в наличной форме, зарплаты учителей и других работников также выдавались в наличной форме.

Сотрудники прокуратуры провели обыски в головном офисе и филиалах центра, а также в принадлежащем Дж.Магеррамову автомобиле и по месту его жительства. Были обнаружены и изъяты документы, связанные с деятельностью центра, записи о приеме и выдаче денежных средств, бухгалтерские документы и технические средства.

Выявлены основания для подозрений в уклонении Дж.Магеррамовым от уплаты налогов и взносов социального страхования, возбуждено уголовное дело по статьям 162-1.1 (Привлечение к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления трудового договора (контракта) в юридическую силу) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее haqqin.az писал, что в рамках борьбы с теневой экономикой и предпринимателями, уклоняющимися от налогов и эксплуатирующими работников без трудового договора, ведутся проверки в учебном центре Jalal-I. На протяжении 19 лет Jalal-İ занимался подготовкой абитуриентов и проводил курсы по иностранным языкам, бухгалтерии, дизайну и др., взимая за это достаточно высокую плату и широко рекламируя свою деятельность посредством плакатов и объявлений.