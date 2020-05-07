Еще 1000 семей в регионах получили продуктовые наборы от Azercell!

Ведущий мобильный оператор страны ООО Azercell Telekom продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

В рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности компания Azercell во вторую неделю священного месяца Рамазан организовала очередную раздачу наборов продовольственных товаров еще 1000 малоимущим семьям, проживающим в регионах Азербайджана. На этот раз благотворительным проектом компании воспользовались жители Хызы, Гейчая, Гейгеля, Геранбоя, Нафталана и Дашкесана.