Еще 1000 семей в регионах получили продуктовые наборы от Azercell!
Ведущий мобильный оператор страны ООО Azercell Telekom продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).
В рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности компания Azercell во вторую неделю священного месяца Рамазан организовала очередную раздачу наборов продовольственных товаров еще 1000 малоимущим семьям, проживающим в регионах Азербайджана. На этот раз благотворительным проектом компании воспользовались жители Хызы, Гейчая, Гейгеля, Геранбоя, Нафталана и Дашкесана.
Наборы продовольственных товаров доставляются адресатам со стороны ООО “Азерпочт”, Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики согласно списку малоимущих семей, заранее предоставленному Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.
Напомним, что на прошлой неделе продукты питания получили 1000 семей, проживающих в Джалилабаде, Гаджигабуле, Физули и Кедабеке в условиях социальной изоляции в связи с карантином. В целом в период месяца Рамазан предполагается раздача продовольствия более 4000 малоимущих семей.
Основной целью благотворительных акций, организованных компанией Azercell, является улучшение качества жизни уязвимых слоев населения в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, а также поддержание ряда государственных мер, направленных на предотвращение распространения вышеуказанной инфекции.