Безработица в США бьет рекорды

Число рабочих мест в экономике США упало на 20,5 млн, а безработица подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте, следует из отчета Минтруда страны.

Оба показателя стали рекордными со времен Второй мировой войны, но оказались лучше консенсус-прогнозов экспертов, сообщает «Финмаркет».

Аналитики в среднем ожидали падения количества рабочих мест на 22 млн и скачка безработицы до 16% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем безработица в Канаде, по официальным данным, в апреле выросла до 13% с 7,8% в марте. Аналитики предполагали рост индикатора до 18,1%. Это был самый большой месячный скачок уровня показателя с 1976 года, с момента публикации сопоставимых данных. Уровень безработицы на фоне пандемии коронавируса достиг максимума с декабря 1982 года.