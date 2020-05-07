Вклады в закрытых Atabank и Amrahbank будут возвращать через Kapital Bank

Фонд страхования вкладов Азербайджана планирует осуществить возврат вкладов клиентам ликвидированных Atabank и Amrahbank, говорится в сообщении Фонда.

"Вклады будут возвращаться в безналичной форме посредством именных дебетовых карт ОАО Kapital Bank и системы переводов "Хазри". Во избежание загруженности в филиалах банка, вклады будут возвращаться в 2 этапа", - отмечается в сообщении.

На первом этапе, который стартует с 1 июня, будут возвращаться компенсации по вкладам, не превышающим 30 тыс. манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Второй этап начнется 1 июля и охватит клиентов с суммой вклада свыше 30 тыс. манатов.