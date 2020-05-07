Из больницы в Москве сбежала пациентка с коронавирусом
Пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус самовольно покинула Городскую клиническую больницу имени Дегтярева в Москве, сообщает телеканал "360", ссылаясь на источник в полиции.
По информации журналистов, 59-летняя пациентка совершила побег в четверг, 7 мая. Об инциденте в правоохранительные органы сообщили сотрудники больницы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 3,6 миллиона выявленных случаев заражения, из которых свыше 254 тысяч оказались смертельными и свыше миллиона завершились выздоровлением пациентов. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.