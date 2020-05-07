Пограничники Таджикистана и Киргизии вступили в перестрелку, есть пострадавшие. Таджикистанские силы применили автоматы Калашникова и ручной противотанковый гранатомет (РПГ), передает «Интерфакс».

Двое киргизских бойцов и начальник погранзаставы ранены, о пострадавших или потерях с другой стороны не сообщается.

Бишкек обвиняет Душанбе в «спланированном» ударе, пишет агентство.

На протяжении прошлого года на границе двух стран несколько раз возникала напряженность, в том числе из-за стрельбы. Так, в сентябре Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле невооруженных жителей своего села. Были погибшие и раненые.