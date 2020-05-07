Очевидно, для Саакашвили полученная должность не является пределом мечтаний и не дает ему больших возможностей для реализации реформаторских планов, но это все, что на этот момент Владимир Зеленский может ему предоставить. Изначально речь шла о вице-премьерской позиции, однако для утверждения потребовалось бы голосование в Верховной Раде, а предварительный анализ показал, что кандидатура Михаила Саакашвили может не набрать необходимого количества голосов, и рисковать не стали, подобрав ему другой пост.

В стране ощущается пробуксовка первоначально заявленного «турборежима» реформ. Зеленский в начале марта сменил премьера Алексея Гончарука, проработавшего всего полгода, но и новый руководитель правительства Денис Шмигаль не производит впечатления сильного и решительного руководителя. Отсюда идея ввести в руководство лидера, обладающего необходимыми качествами, к тому же с уникальным опытом экономических преобразований. В этом смысле конкурентов фигуре бывшего грузинского президента среди людей с украинским гражданством просто не существует.

Пять лет назад, в мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство и возглавил Одесскую областную администрацию. Тот поход грузинского политика в украинскую власть был крайне неудачным. Президент Петр Порошенко использовал тогда авторитет и популярность Саакашвили в Украине для того, чтобы подорвать позиции премьер-министра Арсения Яценюка. Грузинскому реформатору украинский президент пообещал его пост, весьма привлекательное предложение.

К тому времени в Грузии против него были возбуждены уголовные дела, а партия «Грузинская мечта» потерпела поражение на парламентских выборах и раскололась. Показать себя во всей силе в другой стране и вернуться на белом коне на родину – согласитесь, это было бы красиво. Но Порошенко на позиции премьера нужен был свой человек, а не непредсказуемый грузин, и Михаила стали откровенно подставлять и избавляться от него. Это закончилось большим скандалом, когда Саакашвили организовал протестные выступления, заработал уголовное преследование уже в Украине, и, в итоге, был силой выслан из страны и лишен гражданства.