Михаил Саакашвили. Второй раз в ту же реку наше послесловие
В Украине состоялось долгожданное назначение: бывший грузинский президент возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ – консультативного органа при президенте Украины.
Очевидно, для Саакашвили полученная должность не является пределом мечтаний и не дает ему больших возможностей для реализации реформаторских планов, но это все, что на этот момент Владимир Зеленский может ему предоставить. Изначально речь шла о вице-премьерской позиции, однако для утверждения потребовалось бы голосование в Верховной Раде, а предварительный анализ показал, что кандидатура Михаила Саакашвили может не набрать необходимого количества голосов, и рисковать не стали, подобрав ему другой пост.
В стране ощущается пробуксовка первоначально заявленного «турборежима» реформ. Зеленский в начале марта сменил премьера Алексея Гончарука, проработавшего всего полгода, но и новый руководитель правительства Денис Шмигаль не производит впечатления сильного и решительного руководителя. Отсюда идея ввести в руководство лидера, обладающего необходимыми качествами, к тому же с уникальным опытом экономических преобразований. В этом смысле конкурентов фигуре бывшего грузинского президента среди людей с украинским гражданством просто не существует.
Пять лет назад, в мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство и возглавил Одесскую областную администрацию. Тот поход грузинского политика в украинскую власть был крайне неудачным. Президент Петр Порошенко использовал тогда авторитет и популярность Саакашвили в Украине для того, чтобы подорвать позиции премьер-министра Арсения Яценюка. Грузинскому реформатору украинский президент пообещал его пост, весьма привлекательное предложение.
К тому времени в Грузии против него были возбуждены уголовные дела, а партия «Грузинская мечта» потерпела поражение на парламентских выборах и раскололась. Показать себя во всей силе в другой стране и вернуться на белом коне на родину – согласитесь, это было бы красиво. Но Порошенко на позиции премьера нужен был свой человек, а не непредсказуемый грузин, и Михаила стали откровенно подставлять и избавляться от него. Это закончилось большим скандалом, когда Саакашвили организовал протестные выступления, заработал уголовное преследование уже в Украине, и, в итоге, был силой выслан из страны и лишен гражданства.
Многими в Украине такое обращение с бывшим грузинским президентом было воспринято как несправедливое, и первое, что сделал Зеленский после инаугурации, вернул ему украинское гражданство. Но при этом и поведение Саакашвили во время конфликта, чрезмерно скандальное, по местным меркам, оценивалось весьма критически. Отсюда и отношение к его возможному возвращению в исполнительную власть, не позволившее заручиться необходимым числом голосов в парламенте: существует опасение, что Михаил в силу характера станет источником внутренних конфликтов в украинском руководстве. И тем не менее Зеленский рискнул.
Должность у Саакашвили не самая внушительная, но его эффективность на ней зависит от уровня отношений с президентом Зеленским. При высоком уровне доверия со стороны главы государства руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ может превратиться в своего рода комиссара, задающего тон и темп реформ и устраняющего возникающие препятствия, используя свое влияние на президента. Залогом успешности связки двух президентов, украинского и грузинского, является необходимость и одному, и другому всех удивить и доказать свою исключительную эффективность. А риски известные: двум прирожденным лидерам обычно чрезвычайно тесно работать рядом. Интересно будет посмотреть, как с этой проблемой справятся Зеленский и Саакашвили. Порошенко и Саакашвили это не удалось.