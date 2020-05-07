Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой

Только ФРГ несет ответственность за Вторую мировую войну. Об этом пишет руководитель германского МИД Хайко Маас в статье для Spiegel, созданной в соавторстве с историком Андреасом Виршингом.

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу», — отмечают дипломат и ученый. Они подчеркивают, что дают сейчас общественности разъяснения из-за того, что в последние месяцы неоднократно «предпринималась попытка отвратительным образом переписать историю», выдав за напавших тех, на кого напали и за преступников — жертв.

«Тот, кто выставляет преступником другие страны, использует историю в своих интересах и раскалывает Европу», — сказано в материале.

Кроме того, только Германия несет ответственность за преступления против человечности во время Холокоста, пишут Маас и Виршинг.