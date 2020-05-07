Коронавирусная тревога в Белом доме

Один из входящих в аппарат Майкла Пенса чиновников заражен вирусом, вызывающим COVID-19. Об этом узнала служба новостей NBC News.

Отмечается, что в связи с угрозой передачи коронавируса с самолета вице-президента прямо перед вылетом из Вашингтона в Айову сняли нескольких человек.

Белый дом подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что президент страны Дональд Трамп сдал отрицательный анализ на COVID-19. США занимают первое место в мире по случаям заболевания.