Еврогруппа выделит на борьбу с коронавирусом почти $260,5 млрд
Совет министров финансов зоны евро (Еврогруппа) обсудил финансирование программы по оказанию экстренной помощи европейским странам в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Осуждение проходило в формате видеоконференции.
В распространенном заявлении говорится о том, что программа кризисной поддержки была согласована. Ее бюджет составит почти $260,5 млрд.
Сроком начала действия программы было обозначено 1 июня.