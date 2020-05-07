Венесуэла предъявит задержанным американцам обвинения в терроризме

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что задержанные, подозреваемые в попытке незаконно проникнуть в страну, граждане США будут проходить по делу о терроризме. Соответствующее заявление было размещено в Twitter Генпрокуратуры страны.

Обвиняемыми по делу о терроризме станут также остальные задержанные лица.

Сааб отметил, что американским гражданам также будет предъявлено обвинение в контрабанде оружия, заговоре и организации преступного сообщества.