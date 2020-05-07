ВОЗ до сих пор не может установить происхождение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.

По его словам, рынок в китайской провинции несомненно сыграл роль в распространении новой инфекции. Однако на данный момент нельзя сказать наверняка, являлся ли он источником вспышки.

Эмбарек также прокомментировал возможную передачу SARS-CoV-2 от летучих мышей. Он отметил, что такой вариант возможен, так как предыдущие виды коронавируса были обнаружены именно в них. Вместе с тем точное происхождение инфекции пока не установлено.