Таможенники обсудили транзит грузов между Азербайджаном, Казахстаном и Грузией

Выступая на форуме, зампред Госкомтаможни Джавад Гасымов рассказал о мерах, предпринимаемых в Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусом. Гасымов отметил, что эти продуманные превентивные меры, реализуемые президентом Ильхамом Алиевым, направлены на защиту здоровья граждан и сведению к минимуму ущерба для экономики. Благодаря системным и оперативным мерам удалось достичь важных результатов по ограничению распространения инфекции.

Сегодня при организации Caspian European Club состоялся онлайн бизнес-форум, в котором приняли участие зампред Госкомтаможни генерал-майор Джавад Гасымов, первый заместитель руководителя Таможенной службы Грузии Кахабер Барамия, руководители дипломатических представительств Азербайджана, Казахстана и Грузии, а также представители логистических компаний, сообщает пресс-служба Госкомтаможни.

Джавад Гасымов добавил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса, начиная с января этого года таможенные органы были переведены на усиленный режим работы. Были предприняты важные шаги по обеспечению ускоренного и беспрепятственного перехода границы, а также упрощению регистрационных мер.

По его словам, импортно-экспортные операции и транзитные грузоперевозки осуществляются беспрепятственно, несмотря на то, что в связи с коронавирусом временно ограничено движение пассажиров и легковых транспортных средств.

На всех таможенно-пропускных пунктах установлены дезинфекционные барьеры, а транспортные средства допускаются в страну лишь после дезинфекции в несколько этапов. Водители транспортных средств также проходят медобследование.

В ходе форума были обсуждены вопросы упрощения и ускорения транзитных перевозок между тремя странами.