В Москве стремительно растет число жертв коронавируса

В Москве за сутки скончались еще 54 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в Московском оперативном штабе.

У пациентов был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, уточнили в штабе.

Таким образом, общее число погибших в столице России составляет 1010 человек.

Напомним, что всего в РФ зарегистрированы 187 859 случаев заражения, 1723 человека умерли. Россия входит в первую пятерку стран с наибольшим количеством зараженных.