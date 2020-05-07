Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом

Журналист и телеведущий Павел Лобков сообщил, что заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — сообщил Лобков.

Телеведущий также отметил, что сотрудники 3-й поликлиники на Патриарших оперативно привезли ему необходимые лекарственные препараты.