Айдын Керимов, автор haqqin.az 22:52

Наступило долгожданное для азербайджанской интеллигенции и сословия старых бакинцев событие – власти наказали одного из чиновников, кто был причастен к уничтожению жемчужин архитектуры старого Баку. Да, речь идет о начальнике Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закире Султанове. Чиновник с внешностью банкира, которого злосчастная судьба забрасывала из кабинетов Хатаинской исполнительной власти в архитектурную инспекцию городской мэрии (представьте, некогда была и такая структура!), из тылового управления Минобороны в прихожие Минкультуры, наконец, расположился вместе со своей новоиспеченной и в общем-то бессмысленной службой в Баку на втором этаже одного из ведущих постсоветских банков. Весьма символично, ибо бесцветный и заурядный Султанов – человек совершенно бесхребетный и столь же бесчувственный, был совершенно далек от ценностей культурного наследия, а тем более от таких сложных философских представлений, как историческое сознание и тем более историческая память. Султанов – типичный флегматик, которого ничто не могло бы выбить из устойчивого уравновешенного состояния. Равнодушный конформист, расчётливый делец с душонкой посредственного ростовщика…

И вот человек с такими личностными качествами оказался во главе службы, призванной не только беречь, но и восстанавливать культурное наследие Азербайджана. Результат – налицо. Разрушается легендарный дом врачей? Пусть! Идет под снос архитектурная жемчужина на улице Тагиева – произведение архитектурного зодчества периода первого бакинского нефтяного бума? Ну и что?! Кто-то в руководстве Минкультуры продал под новостройку дом-музей великого Джафара Джаббарлы? Так этот ветхий дом давным-давно дышит на ладан, ничего, экспонаты перенесем в новостройку! Уничтожают архитектурные дома в районе бывшей Советской? Подумаешь, 2-3 дома среди лачужек в трущобном квартале! Разгромили памятный для всех бакинцев Дом с атлантами? На фиг древнегреческую мифологию, мы народ тюркский и живем своими мифами! Сравняли с лицом земли монументальный дом напротив дома Атлантов на улице Ю.Мамедалиева? Зачем нам эти атавизмы XIX века, Баку – это новый Дубай, нам бы по-больше стекла да бетона! Сносят мардакянскую дачу мецената Тагиева? Зачем нам дача, государство стоит на страже дома Тагиева в центре Баку. На пересечении улиц Азизбекова и Рагимова сносят три архитектурных исторических дома, построенных в 1901 году!!! Все вопросы к мэрии – они и захотели возвести там новостройку! Разрушается уникальный дом Таги бека Сафаралиева?! Увы, его спасти не удалось… Можно привести тысячи, если не десятки тысяч примеров не только бездействия, но и преступной халатности чиновника, ответственного за охрану культурного наследия всего Азербайджана. А сколько примеров уничтожения исторических памятников в других городах?! Как прошлись катком по памятникам архитектуры древней Гянджи? Как превратили в хлева албанские церкви в Огузе! Как покрыли низкопробным иранским кафелем средневековую тюрбу в Барде?!

Как можно жить с осознанием сопричастности к уничтожению культурного наследия собственной страны?! Закир Султанов жил спокойно, припеваючи, без зазрения совести, в согласии с самим собой. Чиновник был доволен, и спокойно взирал со стороны на безжалостные удары кувалдой по древним плачущим камням, вместе с которыми стиралась наша история. Султанов корысти ради выводил один за другим архитектурные здания, подлежащие защите, из реестра Минкультуры и бросал эти жемчужины под ноги нуворишей-стройбаронов, с вожделением уничтожавших историческую память будущих поколений азербайджанцев. Сколько таких домов и памятников было разрушено? Десятки, сотни… Счет шел на миллионы. И вот почему. Султанов изо дня в день богател. Чиновник выкупил на исторической улице бакинской Торговой дорогостоящее помещение ценой в несколько миллионов долларов и открыл для жителей столицы популярное кафе. В этом Султанов расцвел, ему же гордится успехами популярной среди бакинцев пивной Black city. Однако большую часть своих активов дальновидный чиновник сосредоточил в братской Турции, подальше от глаз людских, благо любимая жена – турчанка по национальности, всегда может отвести подозрения от погрязшего в уничтожении культуры собственного народа чинуши.