Трамп: США вступают в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вступает в фазу «перехода к величию». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что следующий год в истории США будет «грандиозным», поскольку ожидается рост спроса.

Глава Белого дома подчеркнул, что «переход к величию» связан с изменениями в экономической сфере страны.

«Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию», — добавил Трамп.

Американский лидер уточнил, что третий квартал покажет «очень интересные цифры», а четвертый в свою очередь будет «очень хорошим или даже лучше».