В половине Испании смягчат карантин

Карантинные меры будут смягчены с понедельника, 11 мая, в Испании для территорий, где живет чуть более половины населения, сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья.

В списке этих территорий нет Мадрида и большей части Каталонии, где эпидемиологическая обстановка в разгар пандемии была наиболее тяжелой и где за последние сутки было зафиксировано более половины от всех случаев заражения в стране.

Во вторник, 28 апреля, власти представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий (от нулевой до третьей). Переход на новую стадию происходит в разных регионах не одновременно, а зависит от эпидемиологической обстановки и готовности больниц.

"В общей сложности половина населения Испании, 51%, живет на территориях, которые соответствуют первой фазе, это чуть более половины испанской территории", - заявил Илья.