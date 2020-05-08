ВОЗ: Курение не спасает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, комментируя появившуюся в последние дни информацию о том, что курильщики меньше заражаются коронавирусом.

"Вред курения хорошо известен, - подчеркнула она. - Мы знаем, что миллионы людей ежегодно умирают из-за употребления табака. COVID-19 - это респираторное заболевание, а курение наносит ущерб легким".

"В нескольких работах исследуется присутствие курильщиков среди госпитализированных пациентов, - обратила внимание ван Керкхове. - Эти исследования не оценивают, защищает ли курение от заболевания, и не утверждают этого. Мы знаем о вреде курения. Существует ряд опубликованных исследований о том, что курильщики, заразившиеся инфекцией, подвержены более высокому риску тяжелого протекания заболевания, необходимости вентиляции легких, помещения в отделение интенсивной терапии и смерти".