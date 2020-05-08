Российские пранкеры разыграли мэра Праги

В ролике, опубликованном пранкерами, Гржиб заявил, что в 1945 году советские войска вошли в Чехию слишком поздно, передает РИА Новости.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли мэра Праги Зденека Гржиба от имени мэра Киева Виталия Кличко.

«У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама», – сказал он.

Через некоторое время он понял, что общается не с Кличко, и попросил пранкера представиться. Пранкер назвался русским блогером, проживающим в Праге, после чего разговор продолжился.

На вопрос о демонтаже памятника советскому маршалу Коневу градоначальник отметил, что монумент принадлежит району Прага-6.

«Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью», – сказал он.