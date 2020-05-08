Чтобы разобраться, чем вызваны столь громкие заявления и есть ли в них хоть доля правды, haqqin.az обратился к руководителю Центра анализа международных отношений Фариду Шафиеву.

Несколько оппозиционных СМИ на днях растиражировали сообщения, что Азербайджан якобы дал согласие правительству Ирана на строительство двух мостов через реку Араз в направлении оккупированного Джебраильского района, которые Тегеран теперь использует для поддержки сепаратистского режима в Нагорном Карабах е. Эти же издания утверждают, что гидроузлы «Худаферин» и «Гыз галасы», которые тоже строит на Аразе Иран, могут в будущем привести к затоплению приграничных азербайджанских сел.

«На самом деле речь может идти только о двух гидроузлах на Аразе, договор о строительстве которых действительно был подписан с иранской стороной, причем еще в 2016 году. Непонятно почему о нем вдруг вспомнили сегодня, да еще в таком скандальном контексте. Кое-кто из оппозиционного лагеря принялся заявлять, что руководство Азербайджана держит в тайне это соглашение с Ираном. Помилуйте, никто и никогда его не скрывал – соответствующий документ всегда был в открытом доступе.

Вообще-то история строительства этих гидроузлов уходит еще в советские времена. Незадолго до развала СССР советское и иранское правительства договорились об их строительства и проект даже начали реализовать. Но потом советского государства не стало, и стройка заглохла. Вспомнили о ней только в 1994 году, и возглавлявший тогда Азербайджан президент Гейдар Алиев подписал с иранским правительством меморандум о намерениях, что подразумевает возможную, повторяю, - возможную, реализацию проекта через какое-то время. И, наконец, в 2016 году был подписан договор, который был ратифицирован в Милли Меджлисе.

И этот документ уже четыре года в свободном доступе, так что остается только удивляться, почему именно сейчас в связи с ним возник такой ажиотаж. Как мне кажется, свою роль здесь, как обычно, сыграли два фактора – случайный и преднамеренный. К случайному отношу предположение, что кто-то наткнулся на это соглашение на сайте какого-либо ведомства, участвовавшего в его подготовке, и, дабы устроить сенсацию, вбросил его в Сеть. Ну а дальше возник фактор преднамеренный. Воспользовавшись тем, что некоторое время назад Азербайджан предъявил Ирану претензии по поводу грузовиков с помощью для оккупированного Карабаха, некие деструктивные силы попытались усилить возникшую между странами напряженность, подпортить, так сказать, азербайджано-иранские отношения.

Я вообще заметил, что как только Азербайджан расширяет свою международную активность, что и происходило, кстати, на недавнем саммите Движения неприсоединения, созванном президентом Ильхамом Алиевым, как только еще более укрепляется авторитет азербайджанского государства на международной арене, моментально возникают эти самые деструктивные силы и вбрасывают свои «неоспоримые факты». Цель преследуется одна – опорочить страну и подорвать единство общества.

Что же касается самого договора, из которого кто-то очень хочет сделать скандал, то, к сведению кликушествующих, там есть несколько очень серьезных условий, которые приняла и подписала иранская сторона. И первое из них - признание Иранской Исламской Республикой территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Далее. Одним из «фактов», на которые упирают оппозиционные СМИ, является утверждение, что Азербайджан собирается потратить на строительство этих гидроузлов сотни миллионов долларов. Так вот, в статье 4 договора прямо указано, что все расходы берет на себя Иран, а Азербайджан будет расплачиваться с ним электроэнергией, выработанной на этих самых гидроузлах после введения их в эксплуатацию.

Ну и самое главное, наверное, что пока никакой стройки на Аразе как таковой нет. И этот договор тоже носит больше предварительный характер и нацелен на будущее, на то время, и оно обязательно придет, когда наши земли будут освобождены и мы будем там реализовывать международные проекты.

О мостах, кстати, в этом соглашении вообще нет ни слова. Те, кто ищет в нем подвох - или полные дилетанты и ничего не смыслят в основах международного сотрудничества, или попросту провокаторы. Да, сейчас территория предполагаемого строительства находится под оккупацией Армении, но Иран, заметьте, подписал этот договор с Азербайджаном, тем самым еще раз подтвердив уважение суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

И пусть никто не сомневается, что азербайджанская дипломатия всегда на страже интересов только своей страны и никогда не позволит нанести ей ущерб ни в политическом, ни в экономическом аспекте».