В России все еще пытаются установить заказчика убийства Галины Старовойтовой

Уголовное дело в отношении заказчика убийства депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой выделено в отдельное производство. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, заказчик не установлен.

"В отдельное производство выделено дело в отношении заказчика как неустановленного лица", - сказал собеседник агентства.

Весной прошлого года лидеру "тамбовской" ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой. Свою вину он не признал. Кроме того, его признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы. На данный момент он находится в лечебном исправительном учреждении (ЛИУ) №12 в Кировской области.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.