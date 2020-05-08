В почтовых отделениях ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий близится к завершению процесс выдачи единовременных выплат (190 манатов) безработным и неформально работающим малообеспеченным гражданам, которые потеряли работу из-за особого карантинного режима.

Министерство труда и социальной защиты населения в рамках соответствующей программы перечислило в банковские филиалы и почтовые отделения выплаты за апрель для 600 тысяч человек. Выплаты более 590 тыс. граждан по проекту были произведены ООО «Азерпочт», а остальные – соответствующими банками. Еще не получившие свои апрельские пособия граждане, единовременные выплаты которых были перечислены в ООО «Азерпочт», могут обратиться в любое отделение почты и центры обслуживания «Шебеке», предъявить удостоверение личности и получить денежные средства.

Отметим, что ООО «Азерпочт» в период особого карантинного режима также оказывает поддержку в реализации ряда социальных проектов. Так, в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности продолжается очередная кампания с целью поддержки фермеров. Для недопущения массового скопления людей в закрытых помещениях «фермерские карты» доставляются фермерам посредством филиалов «Азерпочт».

Кроме того, продолжается социальная акция под лозунгом «Мы сильны вместе», начатая Фондом Гейдара Алиева с целью поддержки мер, осуществляемых государством. В рамках акции продовольственная помощь на основании обращений распределяется среди малообеспеченных и относящихся к уязвимой категории семей по всей стране. ООО «Азерпочт» также поддерживает доставку продовольственной помощи семьям.

В то же время в рамках социального проекта, реализуемого Общественным объединением регионального развития Фонда Гейдара Алиева и Azercell, государству была оказана поддержка в преодолении временных последствий глобальной пандемии для уязвимых семей. Согласно списку, составленному Министерством труда и социальной защиты населения, около 6 тысяч малообеспеченных семей, проживающих в Баку и получающих социальные пособия по инвалидности I группы, получили праздничные подарки. Доставку подарков этим семьям обеспечило ООО «Азерпочт».