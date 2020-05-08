Коронавирус в мире: почти 4 миллиона зараженных

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 мая составило 3,93 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 3 938 080 человек. Однако, согласно данным портала Worldometers, количество заражений коронавирусом на планете превысило четыре миллиона.

Прирост заразившихся за сутки составил 93,8 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 274 898 пациентов, более 1,32 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,28 миллиона человек), Испания (222,8 тысячи), Италия (217,1 тысячи) и Великобритания (212,6 тысячи). Россия остается на пятом месте по числу инфицированных (187 859).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 77 180 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.