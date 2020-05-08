Согласно информации, 7 мая на территории погранзаставы «Гёйтепе», недалеко от села Гаракязымлы Джалилабадского района, пограничники заметили приближающийся автомобиль ВАЗ-21011 (10-NF-619), в котором находились два человека. Из автомобиля вышел человек, взял спрятанный сверток и пытался скрыться. В это время пограничный наряд приказал ему остановиться, однако тот не подчинился требованию.

Пограничникам удалось задержать мужчину. Им оказался житель села Кёвюзбулаг Джалилабадского района Заманов Дахил Мохбалы оглу (1983 г.р.). Во время обыска у него было обнаружено и изъято 2 кг 10 гр. героина.

Также удалось задержать водителя автомобиля – Сулейманова Васифа Фадаил оглу (1987 г.р.). Было установлено, что он ранее отбывал срок за употребление наркотиков.

Следствие продолжается.