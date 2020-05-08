Мехрибан Алиева: «Наша страна внесла весомый вклад в историческую победу»

«Дорогие ветераны!

Передаю вам и в вашем лице всему азербайджанскому народу свои искренние поздравления по случаю 9 Мая – Дня победы над фашизмом!

Для вас и для всего нашего народа в целом этот праздник всегда представлял особую значимость. Наша страна внесла весомый вклад в историческую победу и это всегда вызывало в каждом азербайджанце чувство гордости и отрады. Я знаю, что в этом году вы ждали этот день с особым нетерпением. Потому что в этом году отмечается 75-летие Великой Победы. И наш Президент, и я 9 Мая всегда встречались с вами, вместе отмечали эту знаменательную дату. К сожалению, из-за карантинного режима, применяемого в нашей стране в связи с потрясшей весь мир пандемией коронавируса, в этом году мы не можем с вами встретиться.

Ваша доблесть, мужество и отвага являются истинным примером патриотизма. Мы вас очень любим, мы гордимся вами! С Днём Великой Победы!» - говорится в поздравлении первого вице-президента Мехрибан Алиевой.