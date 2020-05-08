Коронавирус в Армении: 146 новых зараженных

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 3175, сообщает сегодня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

По состоянию на 8 мая, в стране было 3029 выявленных случаев заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 146.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 44 человека (плюс 1 за минувшие сутки). Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 12 (плюс 2 за минувшие сутки).

От COVID-19 излечились в общей сложности 1267 пациентов. На лечении находятся 1852 человека. Общее количество проведенных тестов составило 30 397.

В Армении действует режим чрезвычайного положения до 14 мая. Однако с 4 мая частично отменены ограничения на экономическую деятельность и передвижение людей.