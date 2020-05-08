Коронавирус в России: свыше 10 тысяч новых инфицированных

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 10 817, до 198 676, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России, передает РИА Новости.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 817 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 399 (40,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрировано 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.