Так написано в документе симпозиума, организованного с участием представителей Компартии Китая и беспартийной общественности.

Товарищ Си оценил, что «оборонительная война» против коронавируса в городе Ухань и провинции Хубэй принесла «решающий результат».

Руководитель КНР, Си Цзиньпин, страны, где вспыхнула «чума XXI века», выступая в пятницу, сказал, что борьба с эпидемией коронавируса в Китае принесла хорошие результаты. Одновременно он предупредил о возможности второй волны Covid-19 ввиду продолжения пандемии в мире. Об этом сообщило государственное телевидение CCTV.

Лидер страны, однако, отметил, что эпидемия показала существование «определенных недоработок» в китайской системе здравоохранения, механизмах защиты перед инфекционными заболеваниями и в других аспектах.

Си Цзиньпин потому и подчеркнул обязательность их реформирования и совершенствования.

Он сказал, что в мире пандемия все еще развивается, а Китай сталкивается все с большими угрозами, связанными с инфекцией, завезенной из-за границы. Страна должна постоянно предотвращать возврат эпидемии, - сказал лидер Срединной империи.

Он также призвал к усилиям в деле возобновления производства промышленной продукции и достижения партийных общественно-хозяйственных целей: уменьшения бедности и строительства умеренно-зажиточного общества.

Напомним, что пиковый момент коронавируса минул в Китае много недель тому назад. А экономическая жизнедеятельность постепенно возвращается к норме. В пятницу власти Шанхая и провинции Гуандон объявили о снижении уровня опасности заболевания на одну ступень — до третьей.

Государственная комиссия здоровья в этот же день сообщила об обнаружении одного нового случая заражения и 16 бессимптомных больных, которых в Китае причисляют к «подтвержденным случаям» болезни. Сейчас в этой стране всего 260 человек, страдающих от Covid-19, в том числе 18 случаев тяжелого протекания болезни.

В то же время, в провинции Хубэй — первом очаге пандемии — вот уже на протяжении 34 дней не выявлено ни одного нового случая этой инфекции. Так сообщает информационное агентство Синьхуа.

Тем временем, в Китае все еще действует запрет на въезд в страну для большинства иностранцев. Он был введен в марте, чтобы воспрепятствовать распространению «привезенных» инфекций. Согласно этому предписанию, возвращающиеся домой китайцы обязаны соблюдать карантин.

В документах симпозиума не прозвучал ответ на раздающиеся в мире обвинения по адресу властей КНР, которые, согласно таким инвективам, не информировали мировую общественность о вспышке коронавируса в Китае, скрывали важную информацию от международных медицинских организаций, что послужило стремительному распространению пандемии в мире.

Правда, с опровержениями на эту тему уже выступал и министр иностранных дел Китая, и другие высокопоставленные представители властей КНР.

Но эти слова, похоже, не убедили ни президента США, ни лидеров Австралии, Британии, Франции и других.