Как указал Гутерреш, несмотря на то, что третьей мировой войны за последние 75 лет не произошло, конфликты все еще продолжаются во многих частях мира.

Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал все страны мира прекратить все конфликты и объединиться в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Это и послужило основой для озвученного мной в марте призыва к глобальному прекращению огня - чтобы мы смогли сосредоточиться на нашем общем враге, пандемии COVID-19. Я по-прежнему призываю все страны присоединиться к прекращению огня, чтобы мы смогли сконцентрироваться на прекращении (пандемии) и восстановлении от COVID-19», - сказал генсек ООН.

По словам Гутерреша, призыв к прекращению огня получил широкий резонанс и был поддержан более чем сотней правительств совместно с региональными организациями и религиозными лидерами: «Но уровень недоверия остается высоким, поэтому будет трудно перейти к реализации. Мы работаем с правительствами и вооруженными группировками, чтобы их согласие воплотилось в эффективное прекращение огня», - отметил генсек.

«Я надеюсь, что Совет Безопасности объединится и примет решения, которые будут способствовать устойчивому прекращению огня и прочному миру», - добавил он.