Ульвия Худиева, собкор 12:39

6 мая торговцев продолжающего работать в условиях особого карантинного режима базара в поселке «8-й километр» предупредили, что если они не станут носить защитные маски, их будут штрафовать. Об этом журналистам haqqin.az сообщили сами торговцы. Однако и по прошествии нескольких дней на этом рынке редко встретишь кого-нибудь в защитной маске. Причем абсолютное большинство из работающих здесь вообще заявляют, что не верят «ни в какой коронавирус»…

Базар, между тем, работает по своему обычному, докарантинному графику и, сохраняя прежние, весьма далекие от каких-либо правил гигиены и санитарии традиции. Как всегда, по обочинам дороги на лотках вперемешку разложены выставленные на продажу одежда, предметы обихода и овощи-фрукты. Разумеется, социальную дистанцию не соблюдают не только покупатели, но продавцы. Последние вообще расположились плотными рядами. Женщина, торгующая одеждой, правда, уверяет, что вышла на работу только после того, как смягчили карантин. Ей, объясняет она, надо теперь побыстрее распродать зимнюю одежду, чтобы успеть закупить партию летней. На фруктово-овощном рынке изобилие товаров и много покупателей. Один из продавцов признается, что базар вообще-то ни на день не прекращал работу и вовсю торговал и до того, как был смягчен особый карантинный режим. Ну а в последние дни, после официального послабления режима, все спокойно развернулись и, по словам работающих здесь, торговля оживилась и идет очень хорошо.

«С конца марта и по середину апреля торговали неважно, покупателей почти не было. Люди непонятно (! – ред.) чего боялись. Мы радовались, если за день удавалось продать 4-5 килограммов яблок, мандаринов или еще чего. Даже наши постоянные клиенты не появлялись», - вздыхает торговец фруктами. Что касается цен, то они почти не изменились. Сейчас на базаре килограмм молодой картошки стоит 0,7 маната, лука – 0,6 маната, чеснока – 4 маната, лобио – 2 маната, помидоров – 1,8-2,2 маната, огурцов – 1-1,5 маната, баклажанов – 1,5-2,5 маната, перца – 2 маната, капусты – 0,8 маната, свеклы – 0,8 маната, а за 7 пучков зелени – просят всего манат. Торговец по имени Эльман говорит, что на рынке изобилие, и потому овощи даже подешевели. «Каждое утро из районов привозят овощи и фрукты. И если помидоры на прошлой неделе я продавал по 3,5 маната за килограмм, то теперь прошу всего 2 маната. Сейчас растет спрос на тонкокожие сочные помидоры. Их нам доставляют из Сальяна, Сабирабада, Газаха и Шамкира. Даже особенно популярные помидоры из Зыря на оптовом рынке подешевели с 4 манатов до 2 за килограмм», - рассказывает Эльман. Фруктов и овощей действительно в продаже всё больше, причем уже из нового урожая. К тому же из районов теперь их привозить легче – карантин же смягчили. Если еще неделю назад алыча на базаре стоила 25 манатов, то теперь ее килограмм уже продают в зависимости от сорта по 2,5-5 манатов. Например, за алычу из Гейчая просят 4 маната, потому что она вкуснее и крупнее. Клубника стоит от 2 до 2,5 манатов за килограмм, яблоки – 1,5 маната, морковь – 0,8 маната, киви – 2 маната, банан – 2 маната. А вот лимоны высокого спроса по-прежнему стоят от 0,6 до 0,9 маната за штуку. Продавец по имени Нариман при этом утверждает, что возобновились поставки лимонов из Турции, но и местного товара много. Местные лимоны ценятся больше - от 1 до 1,5 маната.