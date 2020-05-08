И сегодня в день 75-ти летия победы в Великой Отечественной войне, я хочу, может быть, в последний раз (мне 85 лет) рассказать об отце, скромном Подполковнике-бойце, прошедшем по дорогам войны, спасая раненых, от Баку и до Берлина, военвраче медицинской службы Ашумове Абдул Гасане Кичикбей оглу. Это мой отец.

Закономерная черта духовной зрелости человека, чувство благодарного наследника, вековых сокровищ, знания и культуры, прежде всего, своих национальных. Не потому ли столь часто, в своих воспоминаниях, мы обращаемся к образам тех, кто прежде нас раздвигал горизонты постижения мира.

Он был незаурядной личностью, один из тех, про которых говорят, настоящий интеллигент. Его духовный склад, характер и мировоззрение, образ мыслей, горячий и искренний патриотизм, являли в нём те качества, которые нельзя приобрести, они даются природой. Мягкий, добрый, немногословный, скупой на ласки. Таким мы его помним и хотим рассказать о нём, как о человеке, который имеет право быть не забытым не только детьми и родственниками, но и теми многочисленными бойцами, которых он спасал от смерти, и которые, наверное, не раз благодарили судьбу и врача за то, что остались живы.

Ашумов Абдул Гасан родился в 1909 году в г. Баку. В 1918 году, Дашнаки убили его отца. Много трудностей перенёс наш отец. Мать растила пятерых детей одна. Сын пошёл работать и учиться на Рабфак, затем поступил в Медицинский институт. По распределению работал в г. Имишлы, женился. За свою недолгую жизнь, многим людям помогал, чем мог. Моя бабушка Гюльбаджи, очень любила своего сына. Из пятерых её детей только он смог получить высшее образование. Младшему брату посоветовал выучиться на провизора, он стал фармацевтом.

Во время войны оба брата воевали на разных фронтах, но оба лечили раненых в полевых госпиталях. Оба дошли до Берлина, были ранены, но продолжали служить Родине. Отец вылечил тысячи бойцов. Он боролся за жизнь своих соотечественников. Он твёрдо знал, что не нарушит клятву Гиппократа.

Скромный и стеснительный от природы, он не любил кинокамер, не снимал на память, не красовался перед военными корреспондентами, некогда было, его ожидали больные солдаты. Фронтовых фотографий он не привёз, но привёз сотни благодарностей. О его работе писала пресса. Свои ордена и медали он носил в качестве ленточек на кителе. Не любил говорить о войне. Не любил приспособленчества и протекционизма. О его этих качествах знали родственники и друзья.

«Мои дети учатся хорошо, пусть надеются только на себя», - говорил наш отец. Ни один из пятерых детей не учился в вузе, где он работал, это говорит о многом. Все его дети: мальчики стали инженерами, а девочки учителями. После фронта его приняли на работу в Мединститут. Он там работал до самой смерти. Он скончался в возрасте 53-х лет от ран осколков, полученных на войне, и второго инфаркта.

До сих пор его помнят пожилые врачи (его поколение) и студенты, которые очень лестно отзываются о моём отце. Мой отец спас многих людей, но некоторых я запомнила, хотя и не знала их. Среди них были очень интересные и благородные люди, их лечил мой отец вместе с многочисленным персоналом медсестёр и врачей. Это были граждане СССР, его земляки, которые выжили, они братья, многим из них он давал свою кровь, если не бывало нужной группы. Как мне сообщали, сама не видела, что имя отца занесено в Энциклопедию Азербайджанской Республики. Внучка Гюльнара поместила его портрет и данные на страничку «Бессмертный полк».

Наш отец был одним из тысяч врачей, бывших на войне, многих он знал, многие не вернулись домой. Со многими он встречался после войны, которых удалось спасти. Это были достойные памяти, талантливые и высокообразованные люди. О многих мы узнали после его смерти. Наша семья из их уст узнавала о многих событиях на войне. Хочу назвать нескольких из них, с двоими из которых посчастливилось познакомиться и мне:

Гасымов Исаг – родом из Закаталы, после войны работал директором средней школы в селении Гымыр. Воспитал своих восьмерых детей, все выучились. После тяжёлого ранения, был отправлен к своим детям. Он прожил достойную жизнь. Через месяц после встречи с ним, случайно на улице отец скончался. Он так и не застал его. Этот человек подружил нас со своей семьёй и многое рассказал о нашем отце и его работе врача.

Тагирли Мамед Салим – сын писателя М.А. Сабира. После войны он работал в Педагогическом институте, отец с ним встречался по работе. От отца я узнала и про этого великолепного человека.

Мамедов Ширван – из г. Шамаха.

Мухтаров Явяр – из Ахсу.

Гамидов Султан – из Баку.

Вечная память борцам за независимость своей Родины, своей земли, своего народа!