В Минске, несмотря на эпидемию коронавируса, 9 мая проходит масштабный военный парад. Его принимает президент страны Александр Лукашенко и другие высокопоставленные чиновники: Лукашенко ради этого надел военную форму, сообщает «Настоящее время».

Накануне глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал власти Беларуси к альтернативным празднованиям Дня Победы, чтобы «не рисковать человеческими жизнями»: отменить массовые мероприятия, закрыть развлекательные заведения и сократить перемещения людей.

Однако Лукашенко отказался отменять парад и еще раз подтвердил эту позицию 9 мая:

«Белорусский народ нес бремя разрушений, непропорциональное любому лишению сегодняшнего дня. Даже мысль об изменении традиции прославления подвига для нас неприемлема, - заявил он перед началом шествия. - В этом сумасшедшем мире будут люди, осуждающие нас за совершение этого священного акта. Не судите нас. У нас не было выбора, и если бы он у нас был, мы бы сделали то же самое».

«Потому что на нас смотрят глаза убитых солдат, замученных партизан и подпольщиков. Глаза детей Хатыни. Они действительно хотели жить, но погибли в этой ужасной войне. Пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он станет символом Победы всего советского народа», - подчеркнул он.

Некоторые зрители и чиновники пришли на парад в масках, но многие были без них. Также на парад пришли и некоторые ветераны, несмотря на то, что ранее Лукашенко сказал, что в этом году он не будет привозить их специально на парад, опасаясь за их здоровье из-за коронавируса.