Абульфаз Гараев приветствует аресты в своем ведомстве: "Мы живем в правовом государстве"

Министр культуры Азербайджана Абульфаз Гараев прокомментировал операцию Службы государственной безопасности в возглавляемом им министерстве в коротком интервью порталу Gununsesi.org. В интервью министр позитивно расценил произведенные аресты в возглавляемом им ведомстве.

«Сейчас я не могу подробно о чем-то рассказывать. Проведена операция, есть задержанные. Наверное, все прояснится. Мы живем в правовом государстве, и если есть негативные факты, то им будет дана правовая оценка», - сказал Абульфаз Гараев, отвечая на запрос портала.