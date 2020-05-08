Ильхам Алиев позвонил Путину

9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

В информации пресс-службы президента отмечается, что президент Ильхам Алиев поздравил президента России и дружественный народ РФ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин выразил признательность за внимание и поздравление и, в свою очередь, передал поздравления президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу по случаю праздника.

Главы государств провели обмен мнениями о работе, проделанной по борьбе с коронавирусом, и сотрудничестве наших стран в этой сфере.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.