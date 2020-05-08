Azercell поздравил ветеранов ценными подарками!
Компания отправила наборы продовольственных продуктов всем ветеранам Второй мировой войны в стране.
“Azercell Telekom” выступил с благотворительной инициативой по случаю знаменательной даты для всего мира 9 мая – Дня Победы над фашизмом. В день 75-летия Победы, совпавшего с пандемией коронавируса, ведущий оператор мобильной связи страны порадовал ветеранов Второй мировой войны, являющихся живым примером доблести, отваги и патриотизма для молодого поколения, ценными наборами продовольственных продуктов. В рамках благотворительной акции Azercell навестил и поздравил всех ветеранов войны, проживающих в различных городах и регионах Азербайджана. Подарки были доставлены по адресам ООО “Azərpoçt” при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий республики.
Следует отметить, что Azercell, относящийся с заботой ко всем ветеранам, имеющим бесспорные заслуги в защите Отечества в различные военные годы, начиная с 2015 года, проводит для них эксклюзивную кампанию “Ветеран”. В рамках этой кампании ветераны войны получают в подарок на свой баланс 100% всей загруженной на протяжении месяца суммы денег при первом же пополнении своего баланса. Отметим, что Ветераны войны, которые пользуются предоплатными номерами (Sim-Sim), могут активировать кампанию, обратившись в Центры абонентской службы Azercell.
Во время Второй мировой войны, в период 1941-1945 гг. азербайджанский народ отправил на фронт более 600 000 сыновей и дочерей, продемонстрировав настоящий героизм во имя Великой Победы над фашизмом как на поле боя, так и в тылу. Azercell желает всем ветеранам, сражавшимся и защищавшим Отечество в различные годы, долгой жизни и крепкого здоровья! Наши победы еще впереди!