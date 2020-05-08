Ильхам Алиев: «Наши отношения с Россией проверены временем!»

Материалы, публикуемые в журнале «Национальная оборона», включаются в дайджесты и обзоры СМИ, которые готовятся для первых лиц политического и военного руководства Российской Федерации.

Издание ориентировано на представителей военно-политического руководства Российской Федерации, сотрудников силовых министерств и ведомств, спецслужб, военно-дипломатический корпус, а также на руководящий состав предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, банковских, страховых и финансовых структур, обслуживающих ВПК и военно-техническое сотрудничество.

« Сегодня азербайджано-российские двусторонние дружеские отношения, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются по всем направлениям. Между нашими странами существует очень активный политический диалог. Мои многочисленные личные встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным дают очень серьезный импульс развитию двустороннего взаимодействия и также позитивно влияют и на ситуацию в нашем регионе», - сказал в интервью специализированному российскому журналу «Национальная оборона» президент Азербайджана Ильхам Алиев . Интервью приурочено к 75-летию победы над фашизмом и победе СССР в Великой Отечественной войне.

В интервью главному редактору издания, известному журналисту и эксперту Игорю Коротченко глава азербайджанского государства подробно изложил свое видение российско-азербайджанского стратегического партнерства:

«Мы активно реализуем программу в рамках пяти дорожных карт, которые охватывают практически все сферы нашей деятельности – торговлю, транспорт, энергетику, гуманитарную сферу, туризм. В конце года к этим двум дорожным картам были добавлены еще две – по инновациям и по молодежной политике.

В прошлом году я по приглашению Президента России Владимира Путина принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Я был одним из четырех глав государств, получивших приглашение на это мероприятие, которое каждый год приковывает к себе внимание политиков, политологов, экспертов и аналитиков во всем мире. Валдайский клуб зарекомендовал себя как одна из важнейших дискуссионных платформ для обсуждения ключевых проблем мировой повестки дня.

Наши отношения с Россией проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными.

Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций, традиционно поддерживая друг друга в самых важных и насущных вопросах. У нас тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ и, естественно, СНГ.

У нас очень тесные торгово-экономические отношения. В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Осуществляются взаимные инвестиции, исчисляемые миллиардами долларов.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос почти на 20 процентов и составил более 3 миллиардов долларов.

И здесь очень важно отметить, что, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, в первом квартале этого года товарооборот между нашими странами вырос на 2 процента, увеличился и объем экспортно-импортных операций. И что еще очень важно, продолжает функционировать транспортный коридор Север-Юг, в том числе осуществляются грузовые и транзитные перевозки в рамках этого коридора. Также заработал коридор Север-Запад из России через Азербайджан в европейском направлении.

Открытие в конце прошлого года моста над рекой Самур на границе Азербайджана и России стало событием, имеющим важное значение не только для двух стран, но и для региона в целом. Потому что он создает новые возможности для интенсификации международных грузоперевозок, расширения бизнес-связей, а также для развития транспортных коридоров Север-Юг и Север-Запад. В прошлом году объем грузоперевозок по коридору Север-Юг вырос на 60 процентов. Азербайджан завершил на своей территории всю работу, связанную с реализацией этого важного транспортного проекта, который открывает хорошие перспективы для сотрудничества в регионе и значительно сократит расстояние и сроки доставки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении. Считаю, что востребованность коридора Север-Юг как важной транспортной артерии в регионе будет расти.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Как было озвучено во время одной из совместных пресс-конференций Президентов России и Азербайджана, объем закупаемой Азербайджаном из России продукции военного назначения составляет 5 миллиардов долларов.

Успешно развиваются наши отношения и в гуманитарной сфере. В Азербайджане действуют уже много лет филиал МГУ, а также филиал Первого Московского государственного медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке, 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением.

Один показатель наших отношений ярче всего говорит о духе и характере отношений не только между странами, но и между народами. В 2019 году Азербайджан посетило рекордное количество российских туристов – около 1 миллиона человек. Хорошая динамика наблюдалась и в начале этого года. Однако пандемия коронавируса остановила поток туристов. Надеемся, что после завершения пандемии и открытия границ поездки российских туристов в нашу страну возобновятся. Потому что россияне чувствуют себя здесь комфортно, в привычной обстановке, не испытывают трудностей, связанных с языковым барьером. И не секрет, что туристы едут не только посмотреть достопримечательности и попробовать национальную кухню, они едут туда, где им безопасно, комфортно, где они чувствуют себя как дома.

23 ноября прошлого года на Выставке достижений народного хозяйства в Москве состоялось открытие после капитальной реставрации павильона «Азербайджан». Открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ после реставрации стало еще одним проявлением дружеского характера отношений между нашими странами».