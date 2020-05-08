Легендарные «Парни из Баку» в канун 75-летия победы над фашизмом представили музыкальный видеоклип, приуроченный к участию азербайджанских воинов в знаменательной победе в Великой Отечественной войне.

Парни из популярного среди бакинцев театра «Планеты парни из Баку» исполняют популярную о Великой Отечественной песню, записанную для знаменитого советского фильма «Тишина».

Как сообщает haqqin.az, в сюжете разворачиваются события, напоминающие об участии праотцов актеров, о жизни их семей во время войны, оставившей глубокий след в исторической памяти азербайджанского народа. Сюжет наполнен всем драматизмом и символизмом, олицетворяющими судьбоносные для азербайджанского народа трагические дни разлуки, безвестия и бессмертия.

Представляем вашему вниманию видеоклип: