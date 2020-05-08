Коронавирус в Узбекистане: 2336 инфицированных
В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336. Об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав страны.
«По состоянию на 9 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2336», - говорится в сообщении.
Напомним, от коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1775 человек, скончались - 10.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане районы и города будут разделены по уровню опасности распространения коронавируса.