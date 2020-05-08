Каждому ветерану по 1500 манатов

Как сообщили haqqin.azd в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, на основании Указа президента Азербайджана от 15 апреля 2019 года, с 1 апреля прошлого года президентские пенсии инвалидам войны составили: инвалидам 1-ой группы – 250 манатов, второй группы – 230 манатов, 3-й группы – 210 манатов. Другим указом ухаживающим за инвалидами 1-ой группы лицам была назначена ежемесячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Одним из основных направлений социальной политики в Азербайджане является социальная защита участников Второй мировой войны.

Наряду с инвалидами Второй мировой войны другим участникам войны выплачивается ежемесячная президентская пенсия, размер которой с апреля прошлого года увеличен до 150 манатов.

В дополнение к ежемесячной пенсии всем ветеранам Второй мировой войны предоставляется трудовая пенсия.

В рамках исполнения распоряжения главы государства от 24 апреля 2020 года, в связи с 75-летием Победы над фашизмом единовременную выплату в размере 1500 манатов получили 264 участника Великой Отечественной войны.

Также вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда выплачено 750 манатов.

В целом, распоряжение коснулось 7382 человек. 264 из них являются ветеранами Второй мировой войны, остальные – лица, указанные в распоряжении.

До настоящего времени Министерство труда и социальной защиты населения предоставило жилье 102 инвалидам Второй мировой войны, и 1129 человек из этой группы были обеспечены автомобилями. Ведется работа по обеспечению этой категории граждан реабилитационным лечением, санаторно-курортными путевками, предоставлению социальных услуг на дому и т.д.