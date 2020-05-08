Ильхам Алиев уволил Закира Султанова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении от должности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики Закира Султанова, сообщает АзерТАдж.

Напомним, что накануне Служба государственной безопасности провела операцию в Министерстве культуры, в ходе которой были задержаны высокопоставленные чиновники ведомства, в том числе и Закир Султанов.