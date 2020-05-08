Фонд Гейдара Алиева, как и каждый год 9 Мая – в День победы, тоже был вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. В связи с пандемией коронавируса 75-я годовщина Дня победы не отмечается торжественными праздничными мероприятиями, поэтому в этом году наши ветераны были поздравлены по-другому, сообщает haqqin.az.

По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов навестили дома.

Участникам войны, которых поздравили по случаю 9 Мая – Дня победы, были вручены юбилейные медали по случаю 75-летия (1945-2020) победы в Великой Отечественной войне, которых они были удостоены по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме того, дома у 256 ветеранов по всей республике были накрыты праздничные столы, им были переданы подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда проявляют внимание к заботам ветеранов, и в этот день соотечественники, отважно внесшие свой вклад в достижении большой победы, вновь были поздравлены с праздником.